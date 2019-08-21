Senede 800 yılan yakalayan Taylanlı itfaiye eri tekniğiyle görenleri şaşırtıyor

21.08.2019 17:33

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan bir itfaiyecinin ilginç tekniğiyle yılan yakalaması görenleri hayrete düşürüyor. Pinyo Pukpinyo adlı itfaiye eri her sene yüzlerce vakada vatandaşların evlerine ve iş yerlerine giren ya da sıkışan yılanları yakalayarak vahşi doğaya geri bırakıyor.