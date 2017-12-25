Şendinli'de Kazaen El Bombası Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde, kazaen el bombasının patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.