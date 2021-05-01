Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İbrahim MAŞE / - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Feridun AÇIKGÖZ - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE/ - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar sabah saatlerinde Taksim Meydanı'ndaydı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TBB), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, HAK-İŞ, HAKSEN, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası ve TÜRK-İŞ sırasıyla meydana gelerek Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuyan sendika üyeleri, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları attı ve bildiri okudular. Anıta çelenk bırakılmasının ardından sendika üyeleri Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı.

"HEPİMİZİN BİR MAYIS'I KUTLU OLSUN"

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün binlerce kilometre ötede dünyanın dört bir tarafında yüzünü hiç görmediğimiz, hiç görmeyeceğimiz sınıf kardeşlerimizle umudumuzu gelecek dünya güçlerimizi mücadelemizi ve coşkumuzu bütünleştirdiğimiz gün. Evet, bugün bir Mayıs. Bugün senenin 365 günü çalışan işçi sınıfının kendi talepleriyle alanlarda, meydanlarda olduğu gün. Hepimizin bir Mayıs'ı kutlu olsun." dedi.Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise,"En son İzmit'te 1 Mayıs'ı kutladık. Bu sene 1 Mayıs'ı kutlama imkanı bulmuyoruz. Gönül arzu ediyor ki seneye yüz binlerle kutlayalım. Gönül arzu ediyor ki DİSK olsun HAK-İŞ olsun hep beraber kutlayalım 1 Mayıs'ı çünkü sorun aynı sıkıntı aynı. Arkadaşlarımızı katlettiler aradan 42 yıl geçti hala bunları kimin yaptığı faili meçhul devam ediyor. Ben geçen sene söyledim onu kim kurguladıysa kim sisteme aldıysa 15 Temmuz'u da onlar sisteme aldı. "dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı