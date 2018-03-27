Sendikacıların "Performans Sistemine" Tepkisi

Eğitim Bir-Sen Burdur Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışması "öğretmen performans sistemine" tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bir grup sendika üyesi öğretmen ellerinde, "Öğretmenine değer ver", "Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme", "Performansa hayır", "Şiddete dur de" yazılı dövizler tutarak slogan attı.

Şube Başkanı Murat Bulut, grup adına okuduğu basın açıklamasında, Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarın, hatalara ve mağduriyetlere yol açacağını söyledi.

Eşit olmayan şartlarda hizmet veren öğretmenlerin eşit olmayan şartlara sahip değerlendiriciler tarafından eşit olmayan bir puanlamaya tabi tutulacağı bir sürecin kendilerini beklediğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerin hem meslek öncesi hem de görev sırası bağlamında oldukça fazla sayıda sınava tabi tutulması karşısında, performans değerlendirme eksenli her dört yılda bir yazılı sınav şeklinde yeni bir sınav türünün öngörülmesiyle birlikte, öğrencilerini hem hayata hem de sınavlara hazırlama hizmetlerini yürütmesi gereken öğretmenler kendi kariyerlerine yönelik sınavlara hazırlanmak şeklinde bir eğilime zorlanacaktır. Taslak ekinde yer alan cetvellerdeki gösterge ölçütleri ve değerlendirme alanları incelendiğinde, belgelendirilmesi mümkün olmayan kişisel görüşe göre şekillenecek, soyut, subjektif ve öznel ölçütler olduğu görülmektedir. Bu haliyle bu değerlendirmelerin ölçülebilir ve denetlenebilir olmayacağı ve suistimallere kapı aralayacağı açıktır.

Kısa vadeli sonuçlar ve nispeten ölçülebilir veya matematiksel puanlamaya dökülebilen sorular üzerinden öğretmenin performansını ölçmek, bütün bir eğitim sistemini puan hesaplamaya indirgemek ve insan yetiştirmeyi eğitimin gündeminden çıkarmak anlamına gelmektedir."

Eğitimin sorunları derinleşir

Bulut, Eğitim-Bir-Sen olarak, performans değerlendirmesi başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini aktardı.



Son dönemlerde artan eğitimde şiddet olaylarına da değinen Bulut, "Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar, politikalar bugün geldiğimiz noktanın sebebidir." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından olaysız bir biçimde dağıldı.