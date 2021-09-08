Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? Bakkalda işlenen cinayetin detayları...
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Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? Bakkalda işlenen cinayetin detayları...

Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? Bakkalda işlenen cinayetin detayları...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Özkan çiftinin cinayeti ele alınıyor. Peki, Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? Bakkalda işlenen cinayetin detayları... 2018 yılında işlenen cinayetin detayları ve son gelişmeleri Müge Anlı'da yer alıyor.

Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ŞENAY HASAN HÜSEYİN ÖZKAN ÇİFTİ CİNAYETİ!

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde, başlarından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54), son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni öncesinde anne ve babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayıp ağlayan, çiftin kızları Begüm Özkan ile Aysel Özkan, sık sık birbirlerinin gözyaşlarını sildi, teselli etmeye çalıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çamlık Mahallesi'nde Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 2018 yılında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başlarına tabancayla birer el ateş edilerek öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Jandarma ekipleri, Özkan çiftinin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki bir akaryakıt istasyonu ve başka bir marketinkiler başta olmak üzere yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden birer kopya aldı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE!

2018 yılında işlenen cinayetin detayları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınıyor.

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Şenay - Hasan Hüseyin Özkan cinayeti olayı nedir? Bakkalda işlenen cinayetin detayları... - Haberler
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