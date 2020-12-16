Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde
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Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde

16.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:42
Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner, Afrika tatilinde

Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner Güney Afrika'ya gitti.

Uzun süredir birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner Güney Afrika'ya gitti. Kapama Buffalo Camp'ta arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü çift önceki gün safariye çıktı.

Zürafa, kaplan, fil gibi vahşi havyanları doğal ortamlarında gören Gürler ve Saygıner safaride çektikleri kareleri Instagram hesaplarına da yükledi.

Kaynak: Hürriyet

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