Senarist yeğenini öldüren dayıya 25 yıl hapis

GÜNGÖREN'de senarist yeğeni Emre Duran'ı (27) çekiçle başına vurarak öldüren dayı Yaşar Kapcak (52) 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşar Kapçak, "Ağır tahrik altında yaptım. Pişmanım" dedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Yaşar Kapcak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Saime Duran, babası Şerif Duran ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemede söz alan Emre Duran'ın annesi Saime Duran ise "En ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum. Planlanarak yapılmıştır. Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kilitleyip, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü. Sanığın indirimlerden faydalanmasını istemiyorum" dedi. Kararın açıklanmasının ardından maktulün annesi Saime Duran, "25 yıl mı? Çocuğum 27 yaşındaydı. Bari yaşı kadar ceza alsaydı" şeklinde konuştu.

"NE YAPTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLDİM"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Emre Duran, annesi Saime Duran ile maktulün kız kardeşi İrem Duran'ın sanık Yaşar Kapcak ile aynı evde ikamet ettikleri anlatıldı. Saime Duran'ın olay tarihi olan 23 Eylül 2020'de saat 16.00'da iş yerinden eve gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine şüphelenip, polisi aradığı bunun üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin çilingir marifetiyle kapıyı açtıkları ve doğalgazın açık olduğu belirtildi. Kapının açılmasıyla maktul Emre Duran'ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak'ın da evin içinde olduğu anlatıldı. Olay sonrasında ifadesi alınan kız kardeş İrem Duran'ın "Böyle alkol almaya devam ederse ya o beni ya ben onu öldüreceğim" diye sanığın bir cümle kurduğuna iddianamede yer verildi. Otopsi sonucuna göre, maktul Emre Duran'ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Yaşar Kapcak'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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