Sen Kimsin filmi oyuncuları kim? Sen Kimsin konusu, oyuncuları ve Sen Kimsin özeti!
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Sen Kimsin filmi oyuncuları kim? Sen Kimsin konusu, oyuncuları ve Sen Kimsin özeti!

16.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:33
Sen Kimsin filmi oyuncuları kim? Sen Kimsin konusu, oyuncuları ve Sen Kimsin özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Kimsin filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sen Kimsin konusu, özeti ve Sen Kimsin oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sen Kimsin filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Kimsin filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sen Kimsin filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Kimsin konusu nedir, Sen Kimsin oyuncuları kimler ve Sen Kimsin özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak.

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen, Zeynep Özder

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2012 Cuma

Senaryo: Tolga Çevik

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