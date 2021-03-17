Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Filmi
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Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Filmi

17.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:23
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Filmi

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın 1999 senesinde yazıp, yönettiği aynı adlı oyundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ushan Çakır, Ecem Erkek, Merve Dizdar, Engin Alkan, Devrim Yakut, Bülent Çolak

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.04.2021

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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