Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? Filmi
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Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın 1999 senesinde yazıp, yönettiği aynı adlı oyundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Senaryo: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ushan Çakır, Ecem Erkek, Merve Dizdar, Engin Alkan, Devrim Yakut, Bülent Çolak
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com