Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? filminin yayın tarihi belli oldu

Oyunda Demet Akbağ'ın canlandırdığı 'Gülseren' rolünü filmde Ecem Erkek üstlendi. Yılmaz Erdoğan'ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünü ise bu kez Atakan Çelik canlandırdı. İlk tanıtımı yayınlanan filmin bir dijital platformda 9 Nisan'da yayına gireceği duyuruldu.

"Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?", 1948 yılında İstanbul'da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hikayesini konu alıyor. Yılmaz Erdoğan'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmen koltuğundaki isim ise Andaç Haznedaroğlu.

Yılmaz Erdoğan, filmin fragmanını "9 Nisan'dan sonra ateş böceklerini görmeyen kalmayacak" notuyla Instagram'da yayınladı.

Kaynak: Hürriyet