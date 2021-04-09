Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kim? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu, oyuncuları ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü özeti!
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Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kim? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu, oyuncuları ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü özeti!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kim? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu, oyuncuları ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu, özeti ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi,izleyici ile buluşuyor. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmini izleyecek olanların merak ettiği Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu nedir, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü oyuncuları kimler ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü özeti gibi konuları inceliyoruz.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın 1999 senesinde yazıp, yönettiği aynı adlı oyundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyo

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Ushan Çakır

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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