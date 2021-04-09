Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kim? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü konusu, oyuncuları ve Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü özeti!

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SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın 1999 senesinde yazıp, yönettiği aynı adlı oyundan uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyo
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Ushan Çakır
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2021
Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma
Senaryo: Yılmaz Erdoğan