Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?
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Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?

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Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi, dijital platform Netflix'te yayınlandı. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?

En çok izlenen yapımlar arasında yer alan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ KONUSU NEDİR?

Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Ushan Çakır

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2021Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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