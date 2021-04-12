Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi, dijital platform Netflix'te yayınlandı. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?
En çok izlenen yapımlar arasında yer alan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi konusu nedir? Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi oyuncuları kimler?
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ KONUSU NEDİR?
Ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.
SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Ushan Çakır
Tür: Komedi, Drama
Yapım Yılı: 2021Vizyon Tarihi: 9 Nisan 2021 Cuma
Senaryo: Yılmaz Erdoğan