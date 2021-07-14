Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 46. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı Sen Çal Kapımı 45. bölüm fragmanı izle, Sen Çal Kapımı 46. fragmanı yayınlandı mı, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…