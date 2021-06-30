Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 43. bölüm bugün var mı? Sen Çal Kapımı 44. fragmanı yayınlandı mı?
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Diziseverlerin merakla beklediği Sen Çal Kapımı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sen Çal Kapımı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, Sen Çal Kapımı 44. bölüm bugün var mı, Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Serkan Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir. Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz gerçekten nerededir?
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Serkan Eda'yı geri kazanmak için elinden geleni yaparken, Eda duygularını gizlemekte zorlanmaktadır. Eda Serkan'la Kiraz'ın ilişkisini gözlemlemeye başlar. Aralarında bir bağ oluştuğunu görürse Serkan'a Kiraz'ın babası olduğunu açıklayacaktır. Fakat Aydan ve Engin, gerçeği çok daha önce öğrenir. Acaba Serkan gerçeği kimden öğrenecektir?