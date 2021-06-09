Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı fragman izle!

Fox TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin günü değişti! Peki, son dakika haberine göre Sen Çal Kapımı hangi gün? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı fragman izle!

Fox TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin günü değişti! Peki, son dakika haberine göre Sen Çal Kapımı hangi gün? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı fragman izle!

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı her Çarşamba FOX ekranlarında yayınlanacak. Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile 9 Haziran Çarşamba itibarıyla her Çarşamba saat 20.00'de yeni bölümleriyle ekranlarda.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Kerem Bürsin

Hande Erçel

Neslihan Yeldan,

Evrim Doğan,

Anıl İlter,

Elçin Afacan,

Başak Gümülcinelioğlu,

Alican Aytekin,

Sarp Bozkurt,

Sinan Albayrak