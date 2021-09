Sen Çal Kapımı rekor kırdı! O diziyi geride bıraktı

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı, 52. bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti. Sen Çal Kapımı hangi rekoru kırdı? İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı dizisi final bölümüyle Twitter'da gündem oldu. Trend topic sıralamasında ilk sıraya yerleşen dizi #sonkezsençalkapımı hashtag'i ile paylaşıldı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizinin hayranları 9 milyon tweet atarak dünya çapında bir rekor kırdı.

Rekorun bir önceki sahibi ise 7.8 milyon tweetle efsane dizi Game of Thrones'du.

Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin İtalya'da "Love is in The Air" adıyla yayınlanacağı açıklanmıştı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda (Hande Erçel), yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la (Kerem Bürsin) karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir.

Kaynak: Snob Magazin