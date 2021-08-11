Sen Çal Kapımı'nın Pırıl Baytekin'i, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Başak Gümülcinelioğlu Instagram

Ekranların sevilen dizisi ve Fox TV'nin başarılı yapımlarından başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı "Sen Çal Kapımı" dizisindeki Pırıl Baytekin karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Sen Çal Kapımı'nın Pırıl Baytekin'i, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Fox TV'nin büyük ilgi gören yapımlarından "Sen Çal Kapımı" dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Son dönemde dizi oyuncuları ile ilgili vatandaşlar arama yapmakta. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı dizide Pırıl Baytekin karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok "Sen Çal Kapımı'nın Pırıl Baytekin'i, Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratırken, detaylar haberimizde...

PIRIL BAYTEKİN'İ CANLANDIRAN BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

22 Ekim 1991 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu Amerika'da lise eğitimini tamamlamış, Müzikal Tiyatro eğitimine başlamıştır. Ardından Türkiye'ye dönen oyuncu Mimarlık bölümünden mezun olmuş ve Londra'ya oyunculuk kariyeri için gitmiş LAMDA 'da drama ve kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Türkiye'ye döndüğü tarihten itibaren çeşitli tiyatro oyunları, müzikaller ve konserlerde yer almış, aynı zamanda Amerikan ve İngiliz tiyatro metinleri üzerinde kendisini geliştirmiş ve çevirmen olarak da meslek hayatına devam etmektedir. Televizyon hayatına 8. Gün dizisi ile başlamış, ardından Erkenci Kuş adlı dizide rol almıştır. Sen Çal Kapımı adlı dizisinde Pırıl karakterini canlandırmaktadır. Sosyal Medya platformu instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, Instagram'da @basakgumulcinelioglu ismiyle yer almaktadır.

Başak Gümülcinelioğlu'nun Oynadığı Diziler