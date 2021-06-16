Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor, ofis nerede?
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Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor, ofis nerede?

Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor, ofis nerede?
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Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor merak edildi. Fox TV'de yayınlanan ve beğeniyle izlenilen dizinin çekimleri hangi şehirde ve hangi ilçede yapılmaktadır? Sen Çal Kapımı nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi şehirde yapılıyor? Dizi İstanbul'da mı çekiliyor? Detaylar haberimizde...

Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı dizi çekimleri nerede yapıldı? Sen Çal Kapımı hangi ilimizde çekiliyor? Dizideki ofis nerede? Dizideki ofis hangi şehrimizde bulunuyor?

SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sen Çal Kapımı dizisinin çoğu sahneleri İstanbul'da çekilmektedir. Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan villanın İstanbul'un Tarabya semtinde bulunduğu söyleniyor. Ayrıca dizide yer alan konutların İstanbul Maslak'ta bulunduğu söylenilmektedir. Buna ek olarak dizide yer alan ofisin hangi ilçede olduğu bilinmiyor fakat dizi İstanbul'da çekildiği için ofis de İstanbul şehrinde yer almaktadır diyebiliriz.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Doğa Özüm : Pina Bolat

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

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Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor, ofis nerede? - Haberler
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