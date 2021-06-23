Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı kaldığı yerden devam ediyor. Beğenilen dizi önceleri Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Peki, Sen Çal Kapımı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı hangi günler yayınlanacak? Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ne zaman? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Fox TV'nin beğenilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni günü merak edildi. Dizi'nin yeni günü hangi gün? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman?
SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da yayınlanacak.
Dizi önceleri Cumartesi akşamları yayınlanıyordu. Fakat dizi Çarşamba gününe alındı.
Twitter resmi hesabın profilinde paylaşım şu şekilde:
"#SenÇalKapımı Çarşamba 20.00'de @FOXTurkiye 'de"
Paylaşılan tweet'e göre dizi Çarşamba günleri yayına gelecektir.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?
Dizi önceleri Cumartesi günü yayınlanıyordu. Bundan böyle dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Sen Çal Kapımı, yeni bölümüyle bugün 16 Haziran Çarşamba Fox TV'de ekranlara gelecek.
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?
Hande Erçel : Eda Yıldız
Kerem Bürsin : Serkan Bolat
Neslihan Yeldan : Aydan Bolat
Evrim Doğan : Ayfer Yıldız
Anıl İlter : Engin Sezgin
Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)
Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin
Alican Aytekin : Seyfi Çiçek
Sarp Bozkurt : Erdem Şangay
Sinan Albayrak : Kemal Özcan
Maya Başol : Kiraz Yıldız
Doğa Özüm : Pina Bolat
Sinan Helvacı : Burak
Ayşe Akın : Deniz
Sina Özer : Kerem