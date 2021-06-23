Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
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Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?
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Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı kaldığı yerden devam ediyor. Beğenilen dizi önceleri Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Peki, Sen Çal Kapımı gün mü değiştirdi, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı hangi günler yayınlanacak? Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ne zaman? Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler? Yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

Fox TV'nin beğenilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni günü merak edildi. Dizi'nin yeni günü hangi gün? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman?

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da yayınlanacak.

Dizi önceleri Cumartesi akşamları yayınlanıyordu. Fakat dizi Çarşamba gününe alındı.

Twitter resmi hesabın profilinde paylaşım şu şekilde:

"#SenÇalKapımı Çarşamba 20.00'de @FOXTurkiye 'de"

Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda?

Paylaşılan tweet'e göre dizi Çarşamba günleri yayına gelecektir.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dizi önceleri Cumartesi günü yayınlanıyordu. Bundan böyle dizinin yeni günü Çarşamba oldu. Sen Çal Kapımı, yeni bölümüyle bugün 16 Haziran Çarşamba Fox TV'de ekranlara gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Doğa Özüm : Pina Bolat

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

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Sen Çal Kapımı günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Sen Çal Kapımı saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? - Haberler
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