Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Mert Öcal sevgilisi var mı?

FOX TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı'ya yeni bir oyuncu transfer oldu! Survivor'dan tanınan Mert Öcal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le beraber Sen Çal Kapımı dizisinde rol alacak. Sen Çal Kapımı Eymen olarak diziye katılan Mert Öcal sosyal medyada merak konusu oldu!

Son olarak Survivor yarışmasında kendinden söz ettiren Survivor Mert Öcal, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisine, yeni bir oyuncu transfer oldu. Survivor Mert Öcal, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in baş rollerinde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinde "Eymen" karakterini canlandıracak.

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. Mert Öcal 39 yaşındadır ve bekardır.