Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu!

25. bölümü ile ekrana gelecek Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim katıldı. Eymen karakteri ile Mert Öcal diziye dahil oldu. Peki, Mert Öcal kimdir?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982; İstanbul, Türkiye doğumlu Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Survıvor yarışması ile üne kavuşan Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizi ile ekranlara dönüyor.

MERT ÖCAL DİZİLERİ

Görgüsüzler,

Oyun Bitti,

Asla Unutma,

Nehir,

Yabancı Damat,

Bizim Okul,

Doktorlar,

Rüyalarda Buluşuruz,

İsimsizler,

Aşk Yeniden