Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu!
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Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu!

02.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:53
Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu!

2020 yılında katıldığı Survıvor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran oyuncu, model Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu! Sen Çal Kapımı Eymen kimdir?

Her Cumartesi saat 20.00'da yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim dahil oldu. Sen Çal Kapımı Eymen kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Mert Öcal boy ve kilosu!

SEN ÇAL KAPIMI EYMEN KİMDİR? MERT ÖCAL KİMDİR?

25. bölümü ile ekrana gelecek Sen Çal Kapımı dizisine yeni bir isim katıldı. Eymen karakteri ile Mert Öcal diziye dahil oldu. Peki, Mert Öcal kimdir?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982; İstanbul, Türkiye doğumlu Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Survıvor yarışması ile üne kavuşan Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizi ile ekranlara dönüyor.

MERT ÖCAL DİZİLERİ

Görgüsüzler,

Oyun Bitti,

Asla Unutma,

Nehir,

Yabancı Damat,

Bizim Okul,

Doktorlar,

Rüyalarda Buluşuruz,

İsimsizler,

Aşk Yeniden

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