Sen Çal Kapımı Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında? Elçin Afacan boy ve kilosu nedir?
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Sen Çal Kapımı Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında? Elçin Afacan boy ve kilosu nedir?

17.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:15
Sen Çal Kapımı Elçin Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında? Elçin Afacan boy ve kilosu nedir?

Sen Çal Kapımı dizisi ile dikkatleri çekmeyi başaran oyuncu Afacan kimdir? Elçin Afacan kaç yaşında? Elçin Afacan boy ve kilosu nedir?

Beste karakterini canlandıran Elçin Afacan hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler haberimizde bulunmaktadır.

ELÇİN AFACAN KİMDİR?

Elçin Afacan, 22 Ocak 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.

2016 yılında Görevimiz Komedi isimli yarışmadan sonra 2016 yılında İçerde dizisi ile ilk kez kameralar karşısına geçti.

2017 yılında başrollerinde Murat Ünalmış, Tuvana Türkay ve Ayşe Çiğdem Batur'un rol aldığı Deli Gönül isimli dizide rol aldı

Afacan dizi oyunculuğunun yanı sıra, tiyatro sahnesinde de rol almaya devam ediyor. Elçin Afacan şimdilerde, FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Beste karakterine hayat vermektedir. Elçin Afacan, 1.68 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

ELÇİN AFACAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 1.68

Kilo: 73

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