Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendiriyor
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendiriyor

Son zamanlarda isimleri aşk dedikodularına karışan Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den dikkat çeken paylaşımlar.

05.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:17

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide, ikilinin sahne gereği uzunca bir süre öpüşmesi, dedikodu kazanını kaynattı. Ayrıca ünlü oyuncular, birlikte çekildikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşması aşk söylentilerini iyice güçlendirdi. İkilinin paylaştığı bu karelere ise yorum ve beğeni yağdı.

AŞK SÖYLENTİLERİ DOLAŞIYOR

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizide, ikilinin sahne gereği uzun bir süre öpüşmeleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hayranları çiftin çok yakıştığını söyleyerek, Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında da Bürsin ve Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğunu öne sürülmüştü.

KUR MU YAPIYORLAR?

Geçtiğimiz günlerde iki oyuncunun arasındaki filtre konuşması da "kur yapıyorlar" yorumlarına neden olmuştu. Kerem Bürsin o anları Instagram hikaye bölümünden yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, Instagram'da kullandığı filtreyi Hande Erçel'in kullanmasını istememişti. Kerem Bürsin, bulduğu filtreyi Hande Erçel'e söylemeyeceğini ve sadece kendisinin bunu kullanacağını söylemişti. Hande Erçel ise, "Sen koyunca biz kaydedebiliyoruz" diye yanıt vermişti ve Kerem Bürsin de büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendiriyor
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendiriyor
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendiriyor
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