Sen Çal Kapımı canlı izle! FOX TV Sen Çal Kapımı 37. bölüm 2. fragmanı izle!

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SEN ÇAL KAPIMI 36. BÖLÜM FULL İZLE!

Sen Çal Kapımı dizisi FOX TV ekranlarında 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Sen Çal Kapımı 37. bölüm için araştırmalarına başladılar.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

37. yeni bölüm fragmanı iki kısımdan oluşacak şekilde paylaşıldı. Sen Çal Kapımı 37. bölüm fragmanının birinci kısmını izlemek için buraya tıklayınız.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCU KADROSU VE ROLLERİ

Hande Erçel - Eda Yıldız

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda'nın en büyük tutkusu ise çiçekler. Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

Kerem Bürsin - Serkan Bolat

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor. İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

Neslihan Yeldan - Aydan Bolat

Bige Önal - Selin Atakan

Evrim Doğan - Ayfer Yıldız

Anıl İlter - Engin Sezgin

Melisa Döngel - Ceren Başar

Çağrı Çıtanak - Ferit Şimşek

Elçin Afacan - Melek Yücel

Sitare Akbaş - Figen Yıldırım

Başak Gümülcinelioğlu - Pırıl Baytekin

Alican Aytekin - Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt - Erdem Şangay

İlkyaz Arslan - Leyla Haktan

Hakan Karahan - Şef Alexander Zucco

Sarp Can Köroğlu - Deniz Saraçhan

İlayda Çevik - Balca Koçak