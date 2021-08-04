Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Sen Çal Kapımı dizisi 47. son bölüm ile Çarşamba akşamı diziseverlerin beğenisine sunuldu. İzleyiciler Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde ne oldu? Detaylar sizlerle...

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 47. bölümü ile yayınlandı. Dizinin son sahnesinden sonra gelecek bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı bugün 47. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 48. bölüm fragmanı çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır. Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır. Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar. Bu arada babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder. Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel : Eda Yıldız

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin Sezgin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Ahmet Efe Metekoğlu : Can Sezgin

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

Doğa Özüm : Pina Bolat