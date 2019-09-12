Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz 55. son bölüm izle

12.09.2019 08:15

Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 55. son bölümü ile dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Son bölümde Genco'nun elinden kaçan Zeynep, Nefes'e sığınmış, ona yaptıklarını teker teker anlatmıştır. Genco aleyhinde tanıklık yapmak için gittiği adliyede öldürülür. Ferhat, çocukluk aşkı Zeynep'in öldürülmesi sonrasında Genco'yu kaçırıp işkence eder. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Hazan kaçırılır ve hayatı tehlikededir. Ferhat ile Tahir onu bulmak için kaçıranın peşine düşerler. Son bölümü tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 55. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ile Nefes, Genco'dan kaçan ve onlara sığınan Zeynep'e kol kanat gererler. Genco'dan hesap sormak için Zeynep'i hakim karşısına çıkarmak istemektedirler. Fakat Genco'nun adamları Zeynep'i adliye önünde öldürür. Tahir, bu olay karşısında sinirlenir. Genco'nun evini basar fakat Ferhat'ın silahını sırtına dayaması ile bırakmak zorunda kalır.

Diğer yandan öldürülen Zeynep, Tahir'in asker arkadaşı olan Ferhat'ın çocukluk aşkıdır. Ferhat cenazede Zeynep'in fotoğrafını görünce deliye dönüyor. Tahir ve çevresindekiler onu zor zaptediyorlar. Fakat Ferhat intikam almak için Genco'yu kaçırır. Onu işkence yaparak öldürmek istemektedir. Bacaklarından bağlayarak ters bir şekilde sallandırır. Tahir ise bir an önce Ferhat'ı bulup onu katil olmasını önlemek istemektedir. Aynı zamanda Genco'yu hakim karşısına çıkarmak niyetindedir.