Semt pazarları, PTT ve banka önlerine "Dezenfekten Tüneli" kuruldu
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Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Banka, PTT, Güncel

Semt pazarları, PTT ve banka önlerine "Dezenfekten Tüneli" kuruldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüen Kırıkhan Belediyesi dezenfekte tüneli imalatına başladı.

14.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:05
Semt pazarları, PTT ve banka önlerine 'Dezenfekten Tüneli' kuruldu

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüen Kırıkhan Belediyesi dezenfekte tüneli imalatına başladı.

Kırıkhan Belediyesi tarafından 3 adet üretilen dezenfekte tüneli ilçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelere kuruldu.

Belediye önüne kurulan dezenfekte tünelinde inceleme yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye tarafından üretilen Dezenfekte Tünelinin ilçedeki insan sirkülasyonunun olduğu yerlere kurulduğunu söyledi.

Yavuz, "Belediye olarak koronavirüs mücadelesine gece gündüz devam ediyoruz. Dezenfekte Tüneli kurulmasındaki amacımız banka, PTT ve semt pazarları önündeki insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde insanlarımızın üzerinde bulunan salgının bir nebzede olsa önüne geçmek." dedi.

Yavuz son olarak vatandaşlara işi olmadıkları sürece evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.

Semt pazarları, PTT ve banka önlerine 'Dezenfekten Tüneli' kuruldu

Kaynak: AA

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