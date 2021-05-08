SEMT PAZARINDA ÇÖPE DÖKÜLEN SEBZE SERZENİŞİ

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte açık olan semt pazarlarını ziyaret edip denetledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte açık olan semt pazarlarını ziyaret edip denetledi.

Vali Yazıcı ve beraberindeki heyete vatandaş yüksek fiyatlar ve çöpe dökülen ürünlerle ilgili serzenişte bulundu.

17 günlük tam kapanma sürecinde kapanan semt pazarları bugün açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde toplamda 70 semt pazarında vatandaş bugün erken saatlerden itibaren alışveriş yapma imkanı buldu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kentteki pazarlardan yoğunluk olanları ziyaret ederek hem denetledi hem de esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

YÜKSEK FİYATLARDAN DERT YANDILAR

Pazara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile gelen Vali Yazıcı, ürünlerin fiyatlarını da kontrol etti. Yoğunluğun ve tezgahlar arası fiziki mesafenin uygun olduğunu belirten Vali Yazıcı'ya bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Yazıcı, fiyatlarla ilgili eleştirileri yanındaki oda yetkililerine aktardı. Vali Yazıcı, patates satan bir esnafın tezgahında bulunan bir adet kalp şeklindeki patatesi de inceledi.

Başka bir tezgahta yanına yaklaşan bir kadına fiyatları nasıl bulduğunu soran Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya kadın, ürünlerin çöpe dökülmesine üzüldüğünü ve bu durumun yanlış olduğunu söyledi.

BAŞKANIN YÜZÜNDEKİ YANIK

Vali Yazıcı ile pazarcı esnafını gezen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın alnındaki yanık izleri ve yüzüne sürdüğü krem ise ziyaret süresince dikkati çekti. Başkan Uysal'ın sol gözünün altındaki bir izi kaybettirmek adına kentteki bir estetik uzmanına tedavi amaçlı gittiği ancak yüzünün bazı kısımlarında lazerden kaynaklı yanıkların oluştuğu öğrenildi.

VATANDAŞ PAZARDAN MEMNUN

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı, pazarın sakin olduğunu söyledi. Mesafeyle ilgili sorun olmadığını da belirten Vali Yazıcı, "Bu anlamda sevindirici. Aşırı kalabalıkların oluşmamasını istiyorduk. Bunu bugün başardık. Vatandaşımız ve pazarcı esnafımız durumdan memnun. Akşama kadar ürünlerin büyük kısmının biteceğini tahmin ediyoruz" dedi.

ADALETİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Vali Yazıcı, denetimlerle ilgili kendilerine ulaşan eleştirilerin olduğunu da belirterek polis ve jandarma ekiplerinin sıkı kontrol yaptığını söyledi. Adaleti sağlamak için kontrolleri sıkı tutmak zorunda olduklarını da belirten Vali Ersin Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarıda olmayan insanların adalet duyguları zedelenmesin diye böyle yapıyoruz. Antalya'da izni olmayan kimse dışarı çıkamıyor. Çıkmamalıdır. Dışarı çıkanların da mutlaka yasaklardan muaf olması lazım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı