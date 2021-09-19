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Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre; salı, çarşamba ve perşembe günü İstanbul'da yağmur etkili olacak. Ayrıca salı günü 20 kentte, çarşamba günü 40 kentte ve perşembe günü tam 58 kentte yağmur şiddetini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış, çarşamba ve perşembe günü yurdu etkisi altına alacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA OLACAK

Meteorloji'den yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak

SALI GÜNÜ 20 İLDE YAĞMUR

Meteoroloji'nin yayınladığı haritaya göre; salı günü başta İstanbul olmak üzere toplam 20 ilde yağmur etkili olacak. Salı günü yağmur beklenen iller şöyle;

"İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin."

Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Servet Uzun
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