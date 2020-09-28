Şems suresi nedir? Şems suresi okunuşu ve yazılışı - Şems suresi Türkçe meali ve Arapça oku ve sesli dinle! Şems nedir?

Kur'an'ı Kerim'in 91. suresi Şems suresi Amme cüzünde bulunur.594. sayfada yer alan Şems suresinin okunuşu, yazılışı ve Türkçe meali çok merak ediliyor. 15 ayetten oluştuğu için kolaylıkla ezberlenebilir bir suredir. Peki Şems Suresi Arapça yazılışı nasıldır? Okunuşu nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Şems dilimize Arapça'dan geçmiştir. Türkçe karşılığı "Güneş" demektir. Kur'an'ı Kerim'de 30. cüzde yer alan Şem suresinin Arapça yazılışına ve okunuşuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Şems Suresi Türkçe okunuşu nedir? Şems Suresi sesli dinle ve oku!

ŞEMS KELİME ANLAMI NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Şems kelimesi "Güneş" demektir.

TDK'ya göre Şems nedir : Güneş

ŞEMS SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Şems Suresi, Kur'an'ı Kerim'in 91. suresidir. Toplamda 15 ayettir. Mekke döneminde inmiştir. Sûre, adını birinci âyetteki "eş-Şems"kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Surenin ilk ayetleri güneşe, aya, geceye, gündüze, yere ve göğe yeminle başlamaktadır.

Şems suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

Şems suresi kaçıncı sure : 91.

Şems suresi kaç ayet : 15

Şems isminin anlamı : Güneş

Şems suresi kelime sayısı kaç : 54

Şems suresi harf sayısı kaç : 249

Şems Suresi'nde Allah'ın kudretinden, iyilik yapanların kurtuluşa ereceklerinden, kötülük yapanların ise ziyanda olduklarından, peygamberi yalanlayan, Allah'ı inkar eden Semud kavminin başına gelenlerden bahsedilir.

ŞEMS SURESİ NUZÜL SIRASI NEDİR?

Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Bürûc sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

ŞEMS SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.

ŞEMS SURESİ ARAPÇA

Şems Suresi

ŞEMS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

1- Veşşemsi ve duhaha.

2- Velgameri izâ telâha.

3- Vennehari iza cellaha.

4- Velleyli iza yağşaha.

5- Vessmai ve ma benaha.

6- Vel'ardı ve ma tahaha.

7- Ve nefsin ve ma sevvaha.

8- Feelhemeha fücureha ve takvaha.

9- Kad efleha men zekkaha.

10- Ve gad habe men dessehe.

11- Kezzebet semudü bitağvaha.

12- İzinbe'ase eşkâhâ.

13- Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.

14- Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.

15- Ve lâ yehafü 'ugbehe.

ŞEMS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, (1) Onu izlediğinde Ay'a andolsun, (2) Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, (3) Onu bürüdüğünde geceye andolsun, (4) Göğe ve onu bina edene andolsun, (5) Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, (6) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. (7-9) Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. (10) Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. (11) Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. (12) Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun." (13) Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. (14) Allah, bunun sonucundan çekinmez de! (15?

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ŞEMS SURESİ TEFSİRİ

Bu tür doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve bu düzeni yaratıp yaşatan ilâhî kudretin büyüklüğüne hem de sonraki âyetlerde ele alınan konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlar. "Kuşluğu" diye çevirdiğimiz duhâhâ tamlamasına "güneşin ışığı, aydınlığı, sabah vakti, gündüz" gibi mânalar da verilmiştir (Şevkânî, V, 524). Ayın yani ışığının güneşin ardından gelmesi, ışığını ondan almasını veya güneş batınca ardından ayın doğmasını yahut ayın ilk göründüğü hilâl durumunu ifade eder. 7. âyette insan (nefs) üzerine yemin edilmesi onun fıtrî üstünlüğüne işaret eder. "Nefsin (insanın özü olarak) şekillendirilip düzenlenmesi"nden maksat ona maddî ve mânevî güçlerin yerleştirilmesi, her gücün yapacağı görevin tayin edilmesi ve nefse bu güçleri kullanacak organların verilmesidir. 8. âyetteki fücûr her türlü kötülüğü, günah ve sapmayı; âyette fücûrun karşıtı olarak kullanılan takvâ ise burada doğruluk, iyilik ve hak yolda kararlılığı ifade eder. Aynı âyetteki elheme fiilinin masdarı olan ilham, bu bağlamda fücûr ve takvâ kelimeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, "Allah Teâlâ'nın insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, birini veya diğerini seçip yapma gücü ve özgürlüğü vermesi"; dolayısıyla "insanın her türlü deney ve öğrenimden önce, apriorik olarak bu yeteneklerle donanmış bulunması" şeklinde açıklanabilir. Böylece Kur'an'ın insan anlayışının bir özeti sayılabilecek olan 7-8. âyetler, insanın ahlâkî bakımdan çift kutuplu bir varlık olduğunu, iyilik veya kötülük yollarından dilediğini seçebilecek bir tabiatta yaratıldığını ve onun kurtuluş veya mahvoluşunun bu seçime bağlı bulunduğunu göstermektedir.

Başka sûrelerde örnekleri görüldüğü gibi burada da geçmiş bir kavmin hikâyesinden konuyla ilgili bir kesit verilmiştir. 8-10. âyetlerde insanın hayır veya şer yollarından birini seçebileceği, bu imkâna sahip olarak yaratıldığı bildirildikten sonra nihaî kurtuluşun da yıkımın da bu seçime bağlı bulunduğu uyarısı yapılmıştı. İşte 11-15. âyetlerde bu seçimi yanlış yapanlardan bir örnek ve insanlara bir ibret olmak üzere geçmişten bir topluluğun, Semûd kavminin yanlış seçimi ve bu yüzden başlarına gelen büyük felâket hatırlatılmıştır (bilgi için bk. A'râf 7/73-79; Hûd 11/61-68).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri