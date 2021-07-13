Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu biyografisi!
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Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu biyografisi!

Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu biyografisi!
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Mezun olduğu sene TRT bünyesinde muhabir olarak çalışmaya başlamış, ETv ve Flash Tv 'de muhabirlik yapmıştır. Peki, Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu mesleği nedir? Semra Topçu hayatı ve biyografisi nedir?

Mezun olduğu sene TRT bünyesinde muhabir olarak çalışmaya başlamış, ETv ve Flash Tv 'de muhabirlik yapmıştır. Peki, Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu mesleği nedir? Semra Topçu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SEMRA TOPÇU KİMDİR?

1972 yılının Ekim ayında aslen Erzurum'da dünyaya gelen Semra Topçu İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ankara'da tamamlamıştır. Ardından Ankara Kanuni Lisesi'ni bitirmiş, 1993 yılında ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezun olduğu sene TRT bünyesinde muhabir olarak çalışmaya başlamış, ETv ve Flash Tv 'de muhabirlik yapmıştır.

1998 senesinde ETv Ankara Haber Müdürü olan Semra Topçu 2003 yılında ayrıldı ve eski Bakan olan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in kitaplarını hazırlayarak, Özallı Yıllar ve Özal'dan Sonra isimleri ile iki kitap çıkarmıştır.

2011 yılında tekrar televizyon dünyasına geri döndü ve Halk Tv haber müdürü olarak çalışmaya başladı. Ayrıca yine Halk Tv ekranlarında Güne Başlarken isimli Haber kuşağı programını hazırlayıp sunmuştur. Uzun süre çalışmalarını sürdüren Topçu 1 Nisan sabahı Lale Özan Arslan'dan yayını devralmıştır. Ancak bir süre sonra avukatların geldiğini ve kanal reytinglerindeki düşüş sebebi ile iş akdiniz 01.04.2019 tarihi itibarıyla feshedilmiştir dendiğini, işten ayrılış sürecini bu şekilde dile getirmiştir.

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Semra Topçu kimdir? Semra Topçu kaç yaşında, nereli? Semra Topçu biyografisi! - Haberler
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