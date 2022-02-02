Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı

ANKARA (AA) - TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı. Komisyonda Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı.