Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı - Haberler
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Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı

AA, Adem Balta - Güncel
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

ANKARA (AA) - TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı. Komisyonda Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı.

Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı

Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı

Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı

AA / Adem Balta - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, Ankara, Güncel, Haber

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