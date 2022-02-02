Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı
AA, Adem Balta - Güncel
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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.
ANKARA (AA) - TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı. Komisyonda Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı.