Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı? Semra Dinçer kimdir?
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Semra Dinçer kimdir? Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" diye açıklama yapmasının ardından Semra Dinçer kaç yaşında, nereli? Semra Dinçer öldü mü, neden öldü, ne zaman hayatını kaybetti? Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arandı.
Semra Dinçer hangi dizilerde oynadı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Semra Dinçer kimdir? Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Semra Dinçer hayatını kaybetti. Semra Dinçer kimdir, kaç yaşındaydı? Semra Dinçer neden öldü, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte hakkında tüm merak edilenler...
1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" dedi.
Köşe Dönücü1984
Barışta Savaşanlar1993
Suçlu Kim1994
Kaçıklık Diplomasi1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen2000
Gökten Düşen Hazine2000
Kimyacı2000
Martılar ve İstanbul2000
Profesyoneller2000
Zehirli Çiçek2000
İçimizden Biri2000
Benim İçin Ağlama2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan2002
Kumsaldaki İzler2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali2003
Fırtına Hayatlar2004
Perçem2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017