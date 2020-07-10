Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım mesleği ne? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım nereli?
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Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım mesleği ne? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım nereli?

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın hayatı merak konusu oluyor. Erzincan Refahiyeli olan Semiha Yıldırım'ın mesleği öğretmenlik. Peki, Semiha Yıldırım kimdir?

Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım mesleği ne? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım nereli?
10.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:15

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, Binali Yıldırım'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyorlar. Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım mesleği ne?

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Doğum tarihi: 1954

Kaç yaşında: 66 yıl yaşında

: Binali Yıldırım (e. 1976)

Mesleği: Öğretmen (1972-1993)

Nereli: Erzincan Refahiye'ye bağlı Kayı Köyü

Semiha Yıldırım (d. 1954, Refahiye, Erzincan), emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. Semiha Yıldırım'ın çocukları tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan kendi adının verildiği İstanbul, Çekmeköy'de ''Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'' adında bir okul vardır.

Semiha Yıldırım 1954 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü'nde doğmuştur. İsminin manası ''Cömert kadın'' demektir. İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır. Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları vardır.

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