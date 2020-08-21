Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?
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Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?

Spiker Semiha Şahin, CNN Türk'te ekrana geliyor. Genç gazeteci, İstanbul'da doğdu ve eğitimini de burada tamamladı. Okul yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında görev aldı. Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe serviisnde de çalışan Semiha Şahin evli mi?

Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?
21.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:06

Semiha Şahin, 2016 yılında ABD'de Araştırmacı Gazetecilik seminerlerine katıldı. Profesyonel olarak kariyerine SKY Türk'te başladı ve 2010 yılında CNN Türk'e geçti. Hafta sonu ve hafta içi haberleriyle izleyici karşısına çıkan Semiha Şahin biyografisi...

SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?

Şahin, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirdi.I·stanbul Bilgi U¨niversitesi'nde O¨gˆretim Görevlisi olarak da yer alıyor. Üniversite yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. Mezun olduktan sonra bir yıl ingiltere'de reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama eğitimi aldı. O sırada Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde çalıştı.

Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?

Profesyonelliğe ilk adımı SKY Türk'te attı. Üç yıl Muhabirlik ve Spikerlik yaptıktan sonra Eylül 2010'da CNN TÜRK ailesine katıldı. "İstanbul'daki Anadolu", Cepteki Bomba: Kredi Kartları", "Beş Yıllık Mucize: Akhisar" başlıklı haber dizilerini hazırladı. 3,5 yıl hafta içi her sabah 'Güne Merhaba' adlı haber programını sundu. Şimdilerde Hafta Sonu ve hafta içi haberlerini sunmaya, röportajlar yapmaya devam ediyor. 2016'da ABD dışişleri Bakanlığı'nın daveti ile yaklaşık bir ay çeşitli eyaletlerde 'Araştırmacı Gazetecilik' seminer ve toplantılarına katıldı. İyi derecede İngilizce biliyor.

Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?
Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nereli, kaç yaşında?

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