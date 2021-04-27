Semih Yuvakuran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Semih Yuvakuran'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşların merak ettiği isimler arasında Semih Yuvakuran geliyor. Eski milli futbolcu olan Semih Yuvakuran, Survivor 2021'de yarışan Berkay Yuvakuran'ın babasıdır. Peki, Semih Yuvakuran kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Semih Yuvakuran'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Semih Yuvakuran'ın futbolculuk kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Semih Yuvakuran kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm detaylar yazımızda.

SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Semih Yuvakuran (d. 1 Eylül 1963, Bursa), Türk eski millî futbolcudur. Önce Galatasaray'da sonra da Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynadı.

Semih Yuvakuran doğum tarihi : 1 Eylül 1963

Semih Yuvakuran kaç yaşında : 57 yaşında

Semih Yuvakuran mesleği ne : Eski milli futbolcu, Spor yorumcusu

Semih Yuvakuran nereli : Bursa

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kulüp takımları kariyeri:

1983-1984 sezonunun sonunda, dönemin Galatasaray teknik direktörü Tomislav İviç'in isteği üzerine Bursaspor'dan transfer edilmiş, karşılığında ise Bursa ekibine Yugoslav futbolcu Mirza Seydiç verilmiştir. Jupp Derwall'lı yılların vazgeçilmez sol beki oldu. Kayarak top almayı Alman hocadan öğrendi ve yıllarca bu hareketin en iyi uygulayıcısı oldu. Genelde 3 numaralı formayı giydi. Galatasaray'ın 1986-1987 sezonunun sonunda 14 yıl aradan sonra şampiyon olan efsane kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında da önemli rol oynadı. Bu arada A millî takımda da önemli bir oyuncu oldu. Ancak 1989-1990 sezonunun sonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticileri transferden geri dönüş olmasın diye Semih'i kaçırarak renklerine bağladı, tıpkı bir yıl önce Galatasaray'ın Fenerbahçe'li Hasan Vezir'i kaçırdığı gibi. Fakat Semih zorla değil, kendi isteğiyle kaçırıldı. O dönemdeki "futbolcu kaçırma modasına" uymuş oldu. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye veya Fenerbahçe (futbol takımı) |Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan futbolcuların çoğu, iki kulüpten birinde başarılı, diğerinde de başarısız oldu. Semih Yuvakuran da Galatasaray'da başarıdan başarıya koştuktan sonra geldiği Fenerbahçe'de benzer başarılar yakalayamadı, ve sarı-lacivertli takıma transferinden sonra bir daha millî olamadı. Fenerbahçe'de beş sezon forma giydikten sonra Edirnespor'da bir süre kiralık oynadı ve ardından futbolu bıraktı.

Millî takım kariyeri:

25 kez millî takımlara çağrılan Semih Yuvakuran, 4 kez Türkiye U-21, 21 kez de Türkiye millî takım forması olmak üzere toplam 25 kez millî formayı giymiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Kasım 2004 tarihinde Gebzespor teknik direktörlüğüne getirildi. 2011-12 sezonunda Denizlispor'da yardımcı antrenör olarak görev almıştır.

2012 senesinde Türkmenistan ekibi FK Balkan ile anlaşmıştır ve takımı 12 puan geride devralmasına rağmen şampiyonluğa taşımıştır.

YORUMCULUK KARİYERİ

Uzun bir süre Kanal 7'de spor haberlerini sunan Yuvakuran, halen A Spor'da yorumculuk yapmaktadır.

BAŞARILARI

Galatasaray'da 4 lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Semih Yuvakuran 29 defa millî formayı giyip 2 gol kaydetmiştir.

Türkiye Süper Lig Şampiyonluğunu

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

Türkiye Kupası Şampiyonluğunu

1985 Galatasaray

Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğunu

1987 Galatasaray

1988 Galatasaray

Başbakanlık Kupası Şampiyonluğunu