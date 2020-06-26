Semih Saygıner: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz Eski Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Saygıner, Snob Magazin'in sorularını yanıtladı

Hayat arkadaşı oyuncu Şenay Gürler ile uzun süredir eve kapandıklarını ve evden hiç çıkmadıklarını açıklayan Saygıner,"Eve kapandık, uzun bir aradan sonra ilk kez dışarıya çıktım.

'EVDE BOL BOL SPOR YAPIYORUZ'

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyoruz. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Evde bol bol spor yaparak zaman geçiyoruz" diye konuştu.

Semih Saygıner'in fit hali dikkat çekti.& ;

Kaynak: Snob Magazin