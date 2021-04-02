Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir?
TV8'in "Ütopya" ve "Survivor" yarışma programlarıyla tanıdığımız Semih Öztürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2016 yılında SUrvivor yarışma programını gönüllüler takımında yer alan Öztürk, orada yaşadıklarını ve bilinmyeneleri bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Heyecanla beklenen yayını kaçırmayın. Peki, Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi
TV8'in "Ütopya" ve "Survivor" yarışma programlarıyla tanıdığımız Semih Öztürk bugünStar TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2016 yılında SUrvivor yarışma programını gönüllüler takımında yer alan Öztürk, orada yaşadıklarını ve bilinmyeneleri bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Heyecanla beklenen yayını kaçırmayın. Peki, Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir? Semih Öztürk hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?
Aslen Bursalı olan Semiha Öztürk,1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.
2013-2014 yılları arasında eğitimine Fransa'nın Güneyinde bulunan Montpellier Paul Üniversitesinin Tiyatro Bölümünde devam etti.
Ekim 2014'te TV 8 ekranlarında başlayan "Ütopya" yarışmasına katılmıştır. Yarışmayı ikincilikle bitiren Öztürk'ün adı sosyal medyada duyuldu ve binlerce hayran kazandı.
2016 yılında ise yine TV8'in yarışma programlarından olan Survivor'ın Gönüllü takımında yer aldı. Semih Öztürk Survivor zamanlarında da adını sıkça duyuran isim oldu.
Survivor yarışma sonrasında da Survivor Panorama programının yorumcularından biri oldu.