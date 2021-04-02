Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir?

TV8'in "Ütopya" ve "Survivor" yarışma programlarıyla tanıdığımız Semih Öztürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2016 yılında SUrvivor yarışma programını gönüllüler takımında yer alan Öztürk, orada yaşadıklarını ve bilinmyeneleri bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Heyecanla beklenen yayını kaçırmayın. Peki, Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi