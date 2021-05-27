Semih "LEGOO" Selvi Valorant ayarları neler? LEGOO hangi ekipmanları kullanıyor?

Profesyonel Türk espor oyuncusu Semih "LEGOO" Selvi, Türkiye'nin en iyi Valorant oyuncularından biri olarak gösteriliyor. BBL Esports (BigBossLayf Esports) kadrosunda yer alan LEGOO takımı için oldukça önemli bir oyuncu. Turnuvalarda oldukça iyi performanslar sergileyen Türk espor oyuncusu LEGOO'nun bu kadar iyi olmasının sırrı ne? LEGOO, hangi Valorant ayarlarını kullanıyor? Semih "LEGOO" Selvi Valorant ayarları ve ekipmanları...

Türkiye'nin en çok tanınan espor oyuncularından ve yayıncılarından birisi olan LEGOO, Valorant'taki yetenekleriyle birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisi olarak gösteriliyor. LEGOO'nun formasını giydiği BBL Esports, eski espor oyuncuları ve Twitch yayıncıları Ferit "wtcN" Karakaya, Kemal Can "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "oid" İlker Demirel, tarafından Temmuz 2020'de kuruldu. LEGOO'da bu espor organizasyonunun önemli parçalarından birisi.

Semih "LEGOO" Selvi'nin Valorant yetenekleri, bu kadar iyi bir oyuncu olmasının arkasında ne yatıyor sorularını beraberinde getiriyor. Oyuncular, LEGOO'nun Valorant ayalarını taklit etmek istiyor. Peki, Semih "LEGOO" Selvi Valorant ayarları neler? LEGOO hangi ekipmanları kullanıyor?

SEMİH LEGOO SELVİ VALORANT AYARLARI 2021

GENEL OYUN AYARLARI

ERİŞİLEBİLİRLİK ?

Düşman Vurgu Rengi Kırmızı (Varsayılan)

FARE ?

Hassasiyet – Hedefleme 0,6

Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 0,85

DPI 400

MİNİ HARİTA ?

Döndür Sabit

Oyuncuyu Ortada Tut Açık

Mini Harita Boyutu 1,2

Mini Harita Yakınlaştırma 0,695

Mini Harita Görüş Konileri Açık

NİŞANGAH AYARLARI

GENEL ?

Nişangâh Rengi Yeşil

Ana Çizgi Kapalı

Ana Çizgi Saydamlığı 1

Ana Çizgi Kalınlığı 1

Merkez Nokta Kapalı

Merkez Nokta Saydamlığı 1

Merkez Nokta Kalınlığı 2

Atış Hatasında Nişangâhı Soldur Kapalı

İÇ ÇİZGİLER ?

İç Çizgileri Göster Kapalı

İç Çizgi Saydamlığı 1

İç Çizgi Uzunluğu 6

İç Çizgi Kalınlığı 2

İç Çizgi Uzaklığı 4

Hareket Hatası Kapalı

Ateşleme Hatası Kapalı

DIŞ ÇİZGİLER ?

Dış Çizgi Saydamlığı 0

Dış Çizgi Uzunluğu 0

Dış Çizgi Kalınlığı 0

Dış Çizgi Uzaklığı 10

Hareket Hatası Kapalı

Ateşleme Hatası Kapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI

· Çözünürlük 1920×1080 16:9 (240 Hz)

· Çok İzlekli Görselleştirme Kapalı

· Materyal Kalitesi Düşük

· Doku Kalitesi Düşük

· Ayrıntı Kalitesi Düşük

· Arayüz Kalitesi Düşük

· Vinyet Kapalı

· VSync Kapalı

· Kenar Yumuşatma Hiçbiri

· Eşyönsüz Filtreleme 1x

· Netliği Arttır Kapalı

· Deneysel Keskinleştirme Kapalı

· Bloom Kapalı

· Bozulma Kapalı

· Birinci Şahıs Gölgeler Kapalı

EKİPMANLAR

· İşlemci: AMD Ryzen™9 5950X

· Ekran Kartı: MSI GEFORCE RTX 3080 GAMING X

· Anakart: MSI MAG B550M BAZOOKA Amd

· Ram: G.Skill 32GB Ripjaws V 3200mhz CL16

· Klavye: SteelSeries Apex 7 RGB TR

· Mousepad: Razer Goliathus Control

· Mouse: Logitech G Pro

· Kulaklık: HYPERX CLOUD2 WRILESS

· Monitör: BENQ XL2546 240HZ

Mikrofon: Rode Procaster