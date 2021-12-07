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Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri takip altında

AA / Firdaus Wajidi - Haberler | Güncel

Cumartesi günü patlayan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi tarafından takip ediliyor.

Cumartesi günü patlayan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi tarafından takip ediliyor.

Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri takip altında

Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri takip altında

Semeru Yanardağı'nın aktiviteleri takip altında

AA / Firdaus Wajidi - Son Dakika Haberleri

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