Şemdinlili iş insanından örnek davranış

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş insanı Sabri Özel tarafından, Iran sınırındaki Tekelli köyüne yapılacak sağlık ocağının temeli atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş insanı Sabri Özel tarafından, Iran sınırındaki Tekelli köyüne yapılacak sağlık ocağının temeli atıldı.

Törende konuşan ilçe Kaymakamı Yakup Güven, sağlık ocağının kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine en yakın yerde sağlık hizmetlerine kavuşacağını belirten Güven, katkılarından dolayı Özer'e teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK parti ilçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ve köy sakinleri katıldı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz