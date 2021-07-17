Şemdinlili iş insanından örnek davranış
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Şemdinlili iş insanından örnek davranış

Şemdinlili iş insanından örnek davranış
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş insanı Sabri Özel tarafından, Iran sınırındaki Tekelli köyüne yapılacak sağlık ocağının temeli atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş insanı Sabri Özel tarafından, Iran sınırındaki Tekelli köyüne yapılacak sağlık ocağının temeli atıldı.

Törende konuşan ilçe Kaymakamı Yakup Güven, sağlık ocağının kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Vatandaşların kendilerine en yakın yerde sağlık hizmetlerine kavuşacağını belirten Güven, katkılarından dolayı Özer'e teşekkür etti.

Törene Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK parti ilçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ve köy sakinleri katıldı.??????????????

Şemdinlili iş insanından örnek davranış
Şemdinlili iş insanından örnek davranış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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