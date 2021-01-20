Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor

20.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:11
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, Şemdinli- Yüksekova yoluna çığ düştü. Kapanan yolun açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Şemdinli ilçesinde dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Şemdinli- Yüksekova yolunun Güzelkonak geçidi bölgesine, bugün saat 09.30 sıralarında çığ düştü. Yol, ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri de yeniden açılması için bölgede çalışma başlattı.Öte yandan Şemdinli Belediyesi'ne bağlı ekipler de kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaları yerinde takip edip, vatandaşın mağdur olmaması için yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. 


Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor
Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Azer DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Selçuk Özdağ Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova yoluna çığ düştü; kapanan yol açılmaya çalışılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:13:00. #1.15#
title