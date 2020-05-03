Şemdinli'ye baharla gelen güzellik

Şemdinli'ye baharla gelen güzellik Şemdinli Kaymakamı Güven ve komutanlar, Goman Tepesi'ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi'ne çıkarak...

Şemdinli'ye baharla gelen güzellik

Şemdinli Kaymakamı Güven ve komutanlar, Goman Tepesi'ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi'ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler.

Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Şemdinli'de ilkbahar mevsimiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Goman Tepesi ise artık açan ters lalelerle rengarenk duruma geldi. Şemdinli Kaymakam Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, huzurun sağlandığı 2070 rakımlı Goman Tepesi'ne çıktı. Kaymakam Güven ve Binbaşı Carık, Goman Tepesi'nde Mehmetçik tarafından koruma altına alınan ters laleler arasında gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA