Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay görevine başladı.

ŞEMDİNLİ (İHA) - İçişleri Bakanlığının kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay görevine başladı.

Kaymakamlar kararnamesiyle Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in yerine atanan Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Muhammet Tugay ilçeye geldi. Şemdinli Hükümet Konağının bahçesinde yapılan karşılama törenine, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Serdar Okçu, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kaymakam Tugay, daha sonra makama geçti.

Kaymakam Tugay, makamında protokol üyeleri ve kurum amirleri ile bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Lionel Messi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şemdinli Kaymakamı Tugay görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:14:06. #1.17#