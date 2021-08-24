Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
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Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı

Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven esnafla vedalaştı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven esnafla vedalaştı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, esnafla vedalaştı. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ede Güven, vedalaşarak helallik istedi. Vatandaşların her zaman kendisine sahip çıktığını belirten Güven, "Onlara layık olmak için elimden geleni yaptım. Güzel projeler yaptık. Yeni gelecek kaymakamımızın daha güzel projelere imza atacağına inanıyorum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı
Şemdinli Kaymakamı Güven, esnafla vedalaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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