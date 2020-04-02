Şemdinli'de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.
02.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:31
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşların evde kalması için uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarını ve gereksiz yere evden çıkmamalarını isteyen Can ve Saklı, talepleri dinleyerek önlemleri arttıracaklarını söylediler. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA