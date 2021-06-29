Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı
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Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı

Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Yeni öğretmenevi binası İlçe kaymakamı Yakup Güven'nin konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplu açılış törenine video konferansla katılması Açılış kurdelesinin kesilmesi Yeni öğretmenevi binası içi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan öğretmenevi binasının...

Yeni öğretmenevi binası

İlçe kaymakamı Yakup Güven'nin konuşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplu açılış törenine video konferansla katılması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Yeni öğretmenevi binası içi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan öğretmenevi binasının açılışı yapıldı. Hakkari'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplu açılış törenine video konferansla katıldı.

Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı
Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı
Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı
Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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