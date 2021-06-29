Şemdinli'de öğretmenevi binasının açılışı yapıldı
Yeni öğretmenevi binası İlçe kaymakamı Yakup Güven'nin konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplu açılış törenine video konferansla katılması Açılış kurdelesinin kesilmesi Yeni öğretmenevi binası içi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan öğretmenevi binasının...
Yeni öğretmenevi binası
İlçe kaymakamı Yakup Güven'nin konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplu açılış törenine video konferansla katılması
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Yeni öğretmenevi binası içi HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı yeni tamamlanan öğretmenevi binasının açılışı yapıldı. Hakkari'de bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da toplu açılış törenine video konferansla katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz