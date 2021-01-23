Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği
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Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği

23.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:49

Hayırseverler tarafından Şemdinli ilçesine gönderilen kışlık ayakkabı ve kıyafetler, öğrencilere dağıtıldı.

Hayırseverler tarafından Şemdinli ilçesine gönderilen kışlık ayakkabı ve kıyafetler, öğrencilere dağıtıldı.

İlçede üniversite sınavına hazırlanan Özgür Sever, sosyal medya üzerinde Metin Külünk Dostlar Grubu'na ulaşarak öğrencilerin durumunu aktardı.

Duruma kayıtsız kalmayan grup, ilçede ihtiyaç sahibi 30 öğrenci için giyim ve kışlık ayakkabı desteğinde bulundu.

Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönderilen malzemeleri öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği
Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği
Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği
Şemdinli'de öğrencilere giyim ve ayakkabı desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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