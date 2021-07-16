Şemdinli'de kitap kafe hizmete açıldı
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Şemdinli'de kitap kafe hizmete açıldı

Şemdinli'de kitap kafe hizmete açıldı
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla dizayn edilen kitap kafe hizmete girdi.

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında öğretmenevi binasında oluşturulan kafenin açılışı Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ebru sanatı ve gitar kursunun yanı sıra sinema, tiyatro, şiir dinletisi, ve söyleşi gibi etkinliklerin de düzenleneceği kafeden yararlanan öğrencilere ücretsiz ikramların yapılacağı bildirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik projelere destek verdiğini belirten Güven, bu kapsamda ilçede güzel bir mekanın açıldığını ifade etti.

Öğrencilerden Rojbin Yılmaz ise Güven'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Artık ders çalışmak isteyenler, kitap okumak isteyenler buraya gelebilir. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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