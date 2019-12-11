Şemdinli'de "Görsel Sanatlar Atölyesi" açıldı
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Şemdinli'de "Görsel Sanatlar Atölyesi" açıldı

Şemdinli'de öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla Görsel Sanatlar Atölyesi açıldı.

11.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:16
Şemdinli'de

'de öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla Görsel Sanatlar Atölyesi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Atatürk Ortaokulunda kurulan atölyenin açılışını Kaymakam , Emniyet Müdürü Murat Evren ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan gerçekleştirdi.

Güven ve beraberindekiler daha sonra atölyeyi gezdi.

Kaynak: AA
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