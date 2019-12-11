Şemdinli'de "Görsel Sanatlar Atölyesi" açıldı
Şemdinli'de öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla Görsel Sanatlar Atölyesi açıldı.
Şemdinli'de öğrencilerin resim yapma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması amacıyla Görsel Sanatlar Atölyesi açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Atatürk Ortaokulunda kurulan atölyenin açılışını Kaymakam Yakup Güven, Emniyet Müdürü Murat Evren ve Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan gerçekleştirdi.
Güven ve beraberindekiler daha sonra atölyeyi gezdi.